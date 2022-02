Os manifestantes anti-vacinas no Canadá continuavam hoje a bloquear uma importante rota na fronteira com os Estados Unidos, desafiando uma ordem judicial para desocupar o local, duas semanas após o início do movimento, que não para de crescer.

O bloqueio durante vários dias da Ponte Embaixador, que liga Windsor, Ontário, à cidade norte-americana de Detroit, levou Washington a apelar ao primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, para resolver a crise. O encerramento na segunda-feira deste importante posto fronteiriço, que liga Ontário e a cidade norte-americana de Detroit, já causou perturbações na indústria automóvel de ambos os lados da fronteira. Apesar de uma decisão do tribunal do Ontário publicada na sexta-feira que ordena os manifestantes a se retirarem, hoje de manhã os mesmos não se tinham mudado. Muitos outros manifestantes também se juntaram na capital Otava, onde as ruas têm estado entupidas com centenas de grandes camiões nas últimas duas semanas, inspirando movimentos semelhantes em França e na Nova Zelândia. Washington tinha colocado o Governo canadiano sob pressão na quinta-feira ao pedir para usar “poderes federais”. E na sexta-feira, durante uma chamada telefónica com Justin Trudeau, o Presidente dos EUA, Joe Biden, falou diretamente das “graves consequências” do bloqueio para a economia dos EUA. Mais de 25% das mercadorias exportadas entre os Estados Unidos e o Canadá passam por esta fronteira. Algumas horas mais tarde, Justin Trudeau indicou que as fronteiras “não iriam permanecer bloqueadas”, prometendo intensificar a repressão policial. Enquanto disse que “todas as opções” estavam “sobre a mesa”, o primeiro-ministro também deixou claro que ainda não está preparado para destacar o Exército, “um último, último recurso”. Na sexta-feira de manhã, o primeiro-ministro de Ontário, a província onde se encontra a Ponte Embaixador e a capital federal Otava, declarou o estado de emergência. “Tomaremos todas as medidas necessárias para assegurar que a fronteira seja reaberta. E ao povo de Otava que está sitiado, digo: ‘Vamos assegurar-nos de que podem voltar à normalidade o mais depressa possível'”, disse Doug Ford numa conferência de imprensa. Algumas horas mais tarde, um juiz ordenou aos manifestantes – estimados em centenas, juntamente com várias dezenas de camiões – que deixassem a ponte até às 19 horas (00:00 GMT) de sexta-feira, de acordo com o presidente da Câmara de Windsor, Drew Dilkens. Dois outros postos fronteiriços estão também bloqueados: o primeiro, em Emerson, liga a província de Manitoba ao Dakota do Norte, enquanto o segundo está localizado em Alberta. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram