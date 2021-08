Em vez de visarem a sede principal da BBC, que consideram responsável pela promoção das vacinas contra a covid-19, um punhado de manifestantes partiu em direção a um edifício que agora serve essencialmente como estúdio para aluguer a terceiros, de forma a rentabilizar o espaço — é lá que, por exemplo, outros canais, como a estação ITV, gravam os seus programas da manhã como o Good Morning Britain e This Morning.

O edifício circular que os manifestantes tentaram invadir foi desocupado pela BBC em 2013 e desde então tem sido convertido em apartamentos e num clube exclusivo, de acordo com The Guardian. A grande maioria do pessoal da BBC, nomeadamente aquele encarregue da parte noticiosa do canal, está a trabalhar a oito quilómetros de distância, em Portland Place.

Charlene White, uma das apresentadoras do talk show Loose Women (que costuma entrevistar celebridades e falar de problemas do quotidiano) agradeceu à equipa de segurança que manteve os manifestantes fora do estúdio enquanto o seu programa da ITV estava no ar na segunda-feira à tarde.

"Não tenho a certeza do que é que os manifestantes estavam à espera de encontrar, mas tudo o que iam ver era eu, a Jane, a Nadia e a Penny no Loose Women a falar sobre a menopausa", disse.

O The Guardian escreve que muitos dos manifestantes acreditavam que estavam forçar a entrada na sede principal do departamento de televisão da BBC, ligado às notícias, com transmissões em direto e dezenas de pessoas a trabalhar em simultâneo.

Um dos indivíduos que estava na rua, juntamente com os protestantes, era Piers Corbyn, irmão mais velho do ex-líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, conhecido por ser bastante vocal contra a vacinação.

Piers foi apanhado pelas câmaras a dizer que "temos de tomar conta destes bastardos", ao passo que outros manifestantes iam descrevendo os media como "o vírus" — aproveitando para criticarem a cobertura da BBC durante a pandemia.

A BBC tem estado recentemente a lidar com um número crescente de ataques verbais e físicos aos seus jornalistas. Contudo, não comentou sobre questões de segurança e esta situação em concreto.

Um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres também referiu que não tinham sido efetuadas detenções.