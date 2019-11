Dentro do parlamento, os deputados começaram hoje de manhã a debater o projeto de aumento das pensões, uma das medidas sociais propostas por Piñera.

Na manifestação, convocada pela plataforma Unidade Social, que reúne cerca de 70 organizações sindicais e sociais, ouviram-se palavras de ordem exigindo a revisão da Constituição, uma reforma do sistema de pensões que acabe com as empresas privadas que administram fundos de pensões, as chamadas AFP, ou ainda habitação digna e uma reforma tributária.

Mauricio Gutiérrez, dirigente de um sindicato do setor eletrometalúrgico e mineiro, exigiu a suspensão da reforma das pensões, afirmando que ele “só aprofunda o sistema atual, que está sobrecarregado e fracassado”.

“O Presidente devia congelar imediatamente a sua proposta de lei e sentar-se a conversar com as organizações sociais, não com os políticos, porque quem se organizou foram os cidadãos”, disse Gutiérrez à agência EFE.