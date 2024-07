A Assembleia da República rejeitou hoje a proposta do Chega para aumentar o suplemento de missão dos agentes de segurança. Para o momento, havia um "convite" do partido de extrema-direita aos agentes para que se manifestassem em frente ao Parlamento, durante a discussão e votação desta quinta feira.

No início dos trabalhos, havia uma fila demorada para entrar para as galerias do público e contestação no local. Na presença das câmaras de televisão de todos os canais nacionais, um deputado do Chega saiu do plenário para "ouvir" as pessoas que estavam na fila.

Dentro do hemiciclo, vozes alteradas dos deputados do Chega levantaram-se em "defesa do direito a entrar na casa da democracia". O presidente da Assembleia da República alertou que o processo de entrada do público estava a efetuar-se de forma habitual e feito por agentes de segurança.

Com ataques interpartidários, o debate sobre o aumento do suplemento de missão dos agentes incluiu um momento que alguns deputados denominaram "circo": André Ventura levantou um jarro com moedas de cêntimo e afirmou que foi o que os polícias recolheram e querem entregar ao primeiro-ministro.

Ao longo do dia a maioria dos sindicatos e associações sindicais demarcaram-se da ação do Chega. Não chegou a realizar-se manifestação de forças de segurança em frente à AR. Após queixarem-se de ter estado "mais de duas horas à espera" para entrar, as pessoas que estavam nas bancadas levantaram-se no momento imediatamente a seguir ao chumbo da proposta. Os deputados do Chega aplaudiram.

Terá falhado o guião cuidadosamente desenhado pelos "spin doctors" do Chega devido à atuação de Ventura?