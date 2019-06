Além dos telemóveis, a proibição aplica-se também a tablets, players de música e câmeras. No entanto, o uso desses dispositivos eletrónicos num sinal vermelho é legal, sendo que a lei só se aplica somente quando é usado em andamento.

As multas para os ciclistas serão mais baratas do que as reservadas a motoristas e motociclistas, que podem ser autuados num valor máximo de 240 euros.

A organização holandesa para a segurança rodoviária (SWOV) acredita que o uso de telemóveis na bicicleta é um perigo crescente, apesar da existência de uma infraestrutura muito boa para os ciclistas.

Segundo a organização, os smartphones estão envolvidos em um em cada cinco acidentes envolvendo jovens em bicicletas.

A publicação do projeto foi recebida com emoção por parentes de vítimas de acidentes de bicicleta na Holanda, onde o ciclismo é um modo de vida: o país tem quase 23 milhões de bicicletas para 17 milhões de habitantes, de acordo com a associação BOVAG.

Michael Kulkens, cujo filho de 13 anos, Tommy-Boy, morreu em um acidente de bicicleta em 2015, enquanto usava o telefone, fazia campanha pela proibição há muito tempo.

Após o anúncio do governo, ele partilhou o seu alívio. "Dentro de mim, posso dizer: 'Nós fizemos isso, Tommy-Boy, nós fizemos isso", explicou à imprensa holandesa.