No entendimento da FESAP, a intenção do Governo de transformar a ADSE numa mútua não será para servir os melhores interesses dos trabalhadores do setor público, mas sim os seguros privados e os grandes grupos do setor e para, em definitivo, o Estado se desresponsabilizar das suas obrigações, enquanto entidade empregadora face à saúde dos seus trabalhadores.

Assim, na opinião de Ana Avoila, um dos grandes perigos da passagem para um sistema mutualista é precisamente o não se tratar de um sistema complementar de saúde em que todos são tratados da mesma forma, mas sim de acordo com a idade e respetivo ‘plafond’.

“Torna-se uma espécie de seguradora”, reiterou a sindicalista referindo que a Frente Comum já declarou a sua “frontal oposição à destruição da ADSE”.

A Administração Pública, segundo a FESAP, precisa de uma ADSE pública e ao serviço dos trabalhadores, dotada dos meios indispensáveis para resolver os problemas de forma competente e liberta de interesses e influências dos grupos que procuram a sua captura.