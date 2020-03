Segundo a agência, a perspetiva positiva "também reflete o crescimento médio real do PIB, que, nos 2,6% desde 2016, iguala o de Espanha e coloca Portugal uma das economias em mais rápido crescimento na Europa ocidental - apesar de agudamente vulnerável a choques externos, particularmente através do turismo".

A agência de notação financeira considera que os riscos para Portugal do surto do novo coronavírus são "consideráveis", dada a exposição da economia ao setor do turismo, e prevê um défice em 2020.

"Os riscos económicos do coronavírus são consideráveis, dado que mais de um quinto das receitas externas (e cerca de 8% do valor acrescentado bruto) vêm do turismo", pode ler-se numa nota de análise à economia portuguesa.

A S&P prevê ainda um "crescimento em U" da economia portuguesa começando no segundo trimestre, "à medida que a situação externa se desenvolve".

Mário Centeno disse à Lusa que vai rever em baixa a estimativa de crescimento do PIB para este ano, não adiantando um valor, mas sublinhou que os portugueses devem estar confiantes na capacidade da economia para enfrentar as dificuldades devido ao Covid-19.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 143 mil pessoas, com casos registados em mais de 135 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.