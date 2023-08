“Até 31 de julho, estavam aprovados no programa Mar 2020 9.868 projetos, que envolvem um investimento no setor das pescas, aquicultura e transformação dos seus produtos (da pesca e da aquicultura) que ronda os 775,6 milhões de euros”, segundo o último ponto de situação do programa.

No total, estes projetos receberam um apoio público de 535,45 milhões de euros.

O Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade e a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.

Este programa tem uma dotação global de aproximadamente 504 milhões de euros.