Márc bateu o irmão Alex Márquez (Ducati) por 1,362 segundos, com o franco-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati) em terceiro, a 4,695.

Com estes resultados, Marc Márquez, que fez o pleno da temporada, alargou a vantagem no Mundial de pilotos, tendo, agora, 74 pontos, mais 16 do que o irmão Alex.