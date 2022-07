Esta afirmação foi feita em entrevista a Francisco Pinto Balsemão, para o episódio de hoje do ‘podcast’ “Deixar o mundo melhor”, lançado pelo presidente do conselho de administração do grupo Impresa para assinalar os 50 anos do jornal Expresso.

Durante esta conversa, dividida em três partes de cerca de 25 minutos, o fundador do PSD e antigo primeiro-ministro pergunta a Marcelo Rebelo de Sousa “por que é que se candidatou para um segundo mandato”, se “achou que tinha a obrigação”.

“Pandemia, pandemia. Se não tem havido a pandemia, eu não me candidatava”, responde o chefe de Estado. “Tinha prometido ao meu neto, tinha prometido a mim mesmo. Eu acho que a renovação é uma característica da democracia. Foram cinco anos brutais”, justifica.

O Presidente da República aponta como os fogos de 2017, o surgimento de movimentos inorgânicos e populismos e o início da pandemia de covid-19 como desafios desgastantes do seu primeiro mandato, que foi de 2016 até 2021.

“Entendi que, de facto, devia dar lugar a outra pessoa, com a idade que já tinha, com a forma como eu exerço a presidência, que é com proximidade, que é um esforço físico brutal”, acrescenta.

Nesta entrevista, Marcelo Rebelo de Sousa define-se como um católico não ortodoxo, “muito solitário”, que toma decisões seguindo “o providencialismo”.

“É a minha maneira de ser. Eu vou de quinze em quinze dias a Fátima, por exemplo”, refere. “Falhando ou acertando, em cada momento eu pondero: qual é a justa opção neste momento, o que é que eu devo fazer?”.

O chefe de Estado confirma que atualmente vive “uma parte do tempo” no Palácio de Belém e, interrogado sobre a sua vida sentimental, diz que “vai andando bem”, mas “sofrendo muito” com a sua agenda política intensa.

“Eu assumi esta missão, não sei se foi bem, se foi mal, mas assumi a 120%”, prossegue Marcelo Rebelo de Sousa, admitindo que a sua “opção obsessiva” pelo serviço ao país tem “efeitos muito penosos, muito pesados de ausência, de falta de disponibilidade, e muito convidando à solidão”.

O antigo presidente do PSD considera que “já tinha um traço solitário” e que a imagem de um homem “só no meio da multidão” corresponde à sua vida: “Foi um bocadinho a minha vida sempre e é a minha vida em Belém cada vez mais”.

Marcelo Rebelo de Sousa explica também que a sua solidão é uma forma de se “defender de um dos problemas graves hoje do exercício do poder que é: quem não está assim dificilmente escapa a conotações no plano económico, das simpatias, dos empenhos, das cunhas, disto, daquilo, daqueloutro”.

“Ora, tem custos, tem, na vida afetiva mais sentimental, tem”, reforça.

Ainda durante esta conversa, Marcelo Rebelo de Sousa disse que Luís Montenegro está a fazer "um esforço como não se via há muito tempo" para unir o PSD e que o sistema político "se está a compor".

O chefe de Estado recorda que foi alertando nos últimos anos que "o sistema político estava desequilibrado" e afirma: "Eu acho que se está a compor".

"Por um lado, era muito importante que houvesse uma área de poder forte, e essa área de poder, a partir de determinada altura, passou a ser fraca, minada por divergências, muitas delas insuperáveis entre o partido do Governo e os apoiantes", aponta, referindo-se à chamada "Geringonça" composta por PS e pelos partidos à sua esquerda.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "os portugueses resolveram" esse problema dando maioria absoluta aos socialistas nas legislativas de 30 de janeiro deste ano.

"Mas depois havia um problema à direita", prossegue, sustentando que o afastamento de PSD e CDS-PP após a governação chefiada por Pedro Passos Coelho levou a uma "multiplicação de partidos a partir do PSD" – Chega, Iniciativa Liberal e Aliança – "e de repente são cinco no lugar de dois".

O Presidente da República acrescenta que, neste contexto, "o centro-direita para subir ao poder teria de se federar, de encontrar soluções com uma liderança muito forte, que só poderia ser do partido mais forte desde sempre, que é o PSD", o que qualifica como "tarefa difícil".

Interrogado por Balsemão se vê Luís Montenegro como uma boa solução para o PSD, Marcelo Rebelo de Sousa responde: "Eu não gosto de comentar soluções partidárias, acho que não cabe ao Presidente comentar partidos. Agora, o que eu achei, ao receber a nova direção, testemunhei que foi feito um esforço como não se via há muito tempo no PSD – não é total, não é a 100%, mas é um esforço muito grande – de federar pessoas que andavam desavindas ou separadas há muito tempo".

"O PSD tinha uma característica, que bem conhecemos: é que podiam andar à bofetada, e até era o aspeto de haver sempre alternativas a si próprio, mas na hora da verdade unia-se. Isso deixou de existir a partir de determinado momento. Parece ser um começo de caminho este [de Luís Montenegro], e é o único caminho para poder liderar uma reconstrução laboriosa, difícil, complicada, mas que é boa para o sistema", conclui.

Luís Montenegro obteve 72,5% dos votos nas diretas de 28 de maio, em que defrontou Jorge Moreira da Silva, e assumiu funções como presidente no 40.º Congresso do PSD, que se realizou entre 01 e 03 de julho, no Porto, substituindo Rui Rio, que liderou o partido desde janeiro de 2018.

Em 05 de julho, o Presidente da República recebeu Luís Montenegro em audiência no Palácio de Belém, acompanhado por uma delegação composta por Paulo Rangel, Margarida Balseiro Lopes e Hugo Soares.

Nesta entrevista a Balsemão, o chefe de Estado assume como "deveres" do seu segundo mandato assegurar que "a maioria absoluta faz tudo o que está ao seu alcance para tirar proveito de recursos raros que existem daqui até 2025/2026" vindos da União Europeia e, por outro lado, que "quem lidera a oposição no centro-direita faz tudo para ter uma fórmula forte em condições de ser alternativa para suceder a uma realidade que um destes dias está com oito anos ou dez anos".

"Precisamos à direita ou no centro direita de quem recupere uma capacidade federadora e se apresente em condições de poder ser Governo em Portugal", reforça.

Sobre a anterior liderança do PSD, de Rui Rio, Marcelo Rebelo de Sousa declara: "Temos de admitir que ela acabou por enfrentar uma situação que herdou em parte, que foi a implosão do PSD. E depois teve de gerir isso permanentemente, com clivagens muito fortes, na oposição".

Questionado se entende que o Chega surgiu a partir do PSD, o Presidente da República responde que sim, "é um partido a partir do PSD também", com "uma base muito forte evangélica", mas que herdou do PSD "uma área que alguns chamavam social-populista, ou social-contestatária".

De acordo com o chefe de Estado, quem formou a Iniciativa Liberal "também deixou de se reconhecer no PSD, por achar que o PSD não estava tão liberal quanto tinha estado na governação anterior", e apontou que "além disso, ainda saiu [do PSD] a Aliança", que foi fundada e liderada por Pedro Santana Lopes.