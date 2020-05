O Presidente da República acrescentou que espera que, “à medida que vá correndo o desconfinamento, seja possível, daqui por umas semanas, um mês, mês e meio, estas coletividades voltem à sua atividade, não plena, mas o mais rápido que seja possível”.

“São muitos milhares, mesmo dezenas de milhares de coletividade, portanto, imaginam quantos associados, por todo o país, e que estão paradas. Isso significa, no fundo, uma pobreza do tecido social, porque não se imagina o que é para a vida das comunidades, o que elas podem fazer aqui nomeadamente pelo desporto, mas pela ação social, pela cultura, pela saúde, pela solidariedade social”, realçou.

Em relação aos sem-abrigo, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que “num momento em que subia a infeção, subia a contaminação, não era possível sequer a distribuição de refeições pelas equipas que tradicionalmente o faziam” e por isso “foram abertos estes espaços, 14, um pouco por todo o país” para os acolher.

Antes de cantarem os parabéns ao Liberdade Futebol Clube e soprarem as velas – não soprando, mas abanando as mãos para evitar a propagação da covid-19 – a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, eleita pelo PS, elogiou o Presidente da República por estar “sempre tão atento, tão sensível a estas causas”.

Em seguida, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou a sua experiência como autarca: “Foi a parte mais bonita da minha vida política, porque se está junto do povo”.

“Eu faço um esforço como Presidente da República para também estar, mas normalmente quem tem funções executivas nacionais mais distantes, ou mesmo representativas, não está tão próximo como está o autarca. O autarca está todos os dias, acorda com alguém a bater-lhe à porta e pedir isto, aquilo e a protestar”, justificou.

O chefe de Estado mostrou conhecer a história do Liberdade Futebol Clube, fundado em 28 de maio de 1920, que “resistiu à ditadura” e foi “pioneiro no andebol de onze, no andebol de sete” e também “no futsal, nos anos 50″, atualmente com 300 sócios, e apontou-o como “um exemplo do que é verdadeiramente a solidariedade e o espírito cívico”.