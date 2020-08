De acordo com o El Mundo, estaria em curso a "Operação Cascais", que conduziria Juan Carlos I a viver em Portugal, em Cascais, depois do verão. O processo envolveria o próprio presidente da República, bem como Lili Caneças e o empresário João Manuel Brito e Cunha.

Em declarações aos jornalistas no Algarve, em Silves, Marcelo resume a notícia em três palavras: "É um disparate", afirmou.

"Qualquer pessoa minimamente inteligente e minimamente sensata perceberia que o presidente da República portuguesa nunca se poderia envolver, a título mesmo privado, individual, numa questão dessas", frisou Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da República referiu ainda que a situação, se fosse verdade, "suscitaria problemas com sua majestade o rei Filipe VI" e, portanto, com "a coroa de Espanha", com "a soberania constitucional do estado espanhol e suscitaria problemas nas relações fraternais entre os dois povos", garantiu.

Marcelo lembrou ainda que "o presidente da República tem um papel-chave, tal como o Governo, na diplomacia, nas relações entre os estados, no respeito da soberania do estado espanhol, no relacionamento com o chefe de estado espanhol".

Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou que desconhece uma eventual deslocação do rei emérito espanhol Juan Carlos para Portugal e afirmou nada saber, para além do que vê “na comunicação social”.