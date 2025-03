“Houve maioria absoluta, uma vez que o PSD com o CDS têm maioria absoluta”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à RTP 3, após o jogo da seleção de Portugal contra a Dinamarca, no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que “os eleitores aparentemente escolheram a solução da estabilidade e não propriamente soluções alternativas”.

“Ao fim de tantas eleições disseram: vamos dar a este somatório, a estes partidos, que lá estavam, a chance para, com maioria absoluta, governarem”, afirmou.

Questionado sobre leituras entre as regionais e as legislativas nacionais antecipadas de 18 de maio, o Presidente evitou responder e fazer comparações: “As [eleições] da Madeira posso comentar porque já ocorreram. As outras não posso comentar.”

O PSD venceu hoje as eleições legislativas regionais antecipadas da Madeira, falhando por um deputado a maioria absoluta, mas consegue formar essa maioria com o CDS-PP, que elegeu um deputado.

O PS caiu para terceiro lugar e conquistou apenas oito lugares, atrás do Juntos Pelo Povo (JPP), que passou a segunda força política.