Com chegada a Nova Deli prevista para as 19:55 locais (14:25 em Lisboa), o chefe de Estado terá na sexta-feira encontros com o Presidente da República da Índia, Ram Nath Kovind, e com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi - ambos membros do Partido do Povo Indiano (BJP), de direita, pró-hindu.

Marcelo Rebelo de Sousa manifestou-se convicto de que o relacionamento bilateral com a Índia "só pode melhorar" com os contactos institucionais que irá manter durante esta visita, para dar continuidade ao estreitamento de relações impulsionado pelos primeiros-ministros português, António Costa, e indiano, Narendra Modi.

De Nova Deli, o Presidente da República seguirá ainda na sexta-feira para Mumbai, centro económico da Índia, onde no sábado terá um pequeno-almoço com empresários indianos, encerrará um seminário económico e prestará homenagem às vítimas dos ataques terroristas de 2008.

Em vésperas desta visita, numa entrevista ao canal público de televisão indiano Doordarshan News, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que os dois países devem celebrar um acordo bilateral de investimento e podem cooperar através da CPLP, reiterando o apoio de Portugal à entrada da Índia para esta comunidade com o estatuto de observador associado e também para o Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro permanente.