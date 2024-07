O Presidente da República destacou a "presença afetuosa" do cantor português Tony Carreira junto das comunidades de emigrantes portugueses, em particular nas "obras sociais e testemunhos de solidariedade em França".

A distinção honorífica Infante D. Henrique, entregue a Tony Carreira, simboliza que "um português é universal, a comunidade portuguesa é uma plataforma giratória, com uma diáspora com mais proporção do que a população residente" - afirma o Presidente da República.

O autor e compositor, emigrado em França, agradeceu a distinção ao Presidente da República, e disse que quer acreditar que as coisas que fez "devem ser mais importantes do que a sua música".

Agradeceu a sua equipa, ao público e "em geral, aos portugueses, estejam onde estiverem".

A distinção foi entregue na embaixada portuguesa em Paris, no mesmo dia em que a cidade recebe a abertura dos Jogos Olímpicos, onde o chefe de Estado vai estar presente.