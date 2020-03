Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que vai ouvir, esta terça-feira, juntamente com outras figuras políticas do país, especialistas para avaliar as medidas para uma possível renovação do estado de emergência.

Depois, explicou o Presidente da República, irá ouvir o Governo, que reúne no dia 1 de abril. Neste caso, o que vai estar em cima da mesa será não só uma possível renovação, mas também o conteúdo que deve ser introduzido no texto dessa eventual renovação.

O resultado das conversas será enviado ao Parlamento no primeiro dia de abril.

"Acho prematuro [falar da renovação] antes de ouvir os especialistas (...) e antes de ultimar os contactos com Governo", declarou Marcelo Rebelo de Sousa depois de clarificar aos jornalistas a agenda para os próximos dias.

No final de audiências com a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e a Confederação do Turismo Português, Marcelo Rebelo Sousa foi ainda questionado sobre se Portugal precisará de um governo de salvação nacional, depois de no domingo o líder do PSD, Rui Rio, ter dito que, após o fim da pandemia da Covid-19, "o Governo que vier será de salvação nacional" - ainda que seja o mesmo - para responder aos efeitos da crise económica.

"Isso é a mesma coisa que falar nas presidenciais, é o que se chama congeminar sobre um futuro longínquo", começou por afirmar o chefe de Estado.

"Temos o Governo que temos, temos a unidade nacional no parlamento que temos, temos a prioridade que temos: é resolver este problema. Estar a imaginar o que se vai passar depois de um processo em curso é um exercício puramente especulativo", disse.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).

Dos infetados, 571 estão internados, 164 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 2 de abril.