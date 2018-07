O chefe de Estado falava à saída de uma sessão solene na Reitoria da Universidade de Lisboa, após ser questionado sobre a proposta da concelhia de Lisboa do PSD de que os restos mortais do fundador deste partido e antigo primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro sejam trasladados para o Panteão Nacional.

"Cabe à Assembleia da República - e o Presidente da República aceita o que for votado pela Assembleia da República -, obviamente, definir critérios", acrescentou.

No início deste mês, no Porto, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou-se totalmente de acordo em que sejam concedidas honras de Panteão Nacional ao antigo chefe de Estado, antigo primeiro-ministro e fundador do PS Mário Soares, que morreu no dia 7 de janeiro de 2017.

"Eu concordo plenamente. E isso dá razão a uma observação que fiz há uns tempos, de que se devia pensar a lei para não ter de ser mudada com esta periodicidade. Devia ser repensada para ter a latitude suficiente para poder abarcar situações como esta, justíssima, do Presidente Mário Soares", declarou, na altura.

Na terça-feira, a concelhia de Lisboa do PSD divulgou um comunicado com a proposta de "que sejam concedidas honras de Panteão Nacional aos restos mortais de Francisco de Sá Carneiro", que morreu em 4 de dezembro de 1980 na queda de um avião em Camarate, "homenageando o democrata e político, o cidadão corajoso que lutou afincadamente pelas causas da liberdade, igualdade, solidariedade, justiça, democracia e dignidade da pessoa humana".