O Palácio de Belém não terá neste ano iluminação de Natal, anunciou hoje a Presidência da República, como parte de um conjunto de medidas de poupança de energia devido ao aumento de custos e por motivos climáticos.

"Tendo em conta a atual situação no mercado energético, tendo como consequência aumentos de custos muito elevados quer para as Famílias, quer para as Empresas, que impõem redução de consumos, também por razões climáticas, o Presidente da República decidiu uma série de medidas de poupança de energia nos serviços da Presidência da República", lê-se numa nota publicada no site da Presidência.

A poupança de energia inclui ainda a "redução da iluminação noturna".

As medidas aplicam-se também ao Palácio da Cidadela, em Cascais.