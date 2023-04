Depois do governo ter aprovado, no passado dia 27 de março, em Conselho de Ministros, a proposta de lei de redução do IVA sobre os bens alimentares, esta foi também aprovada a 6 de abril pelo Parlamento. E agora foi a vez de Marcelo Rebelo de Sousa a promulgar.

"O Presidente da República promulgou os seguintes decretos da Assembleia da República:

- Decreto que procede à aplicação transitória de isenção de IVA a certos produtos alimentares;

- Decreto que concretiza os elementos essenciais da taxa associada à prestação de serviços postais, alterando a Lei n.º 17/2012, de 26 de abril, que estabelece o regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais", lê-se no site da Presidência.

Esta medida, refira-se, entra em vigor a partir de 18 de abril e termina a 31 de outubro.

Saiba quais são os produtos:

Pão

Batata

Massa

Arroz

Cebola

Tomate

Couve-flor

Alface

Brócolos

Cenoura

Curgete

Alho francês

Abóbora

Grelos

Couve portuguesa

Espinafres

Nabo

Maçã

Banana

Laranja

Pera

Melão

Feijão vermelho

Feijão frade

Grão-de-bico

Ervilhas

Leite de vaca

Iogurtes

Queijo

Carne de porco

Frango

Carne de peru

Carne de vaca

Bacalhau

Sardinha

Pescada

Carapau

Atum em conserva

Dourada

Cavala

Ovos de galinha

Azeite

Óleos vegetais

Manteiga