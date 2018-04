Numa declaração aos jornalistas, após um encontro com Abdel Fatah al-Sisi, no palácio presidencial, no Cairo, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ter abordado a situação no Médio Oriente e citou António Guterres, secretário-geral da ONU, para dizer que é necessário diálogo para resolver o conflito na Síria.

O chefe de Estado egípcio defendeu também o bom relacionamento entre os dois países e sublinhou a importância de um reforço das relações a todos os níveis, incluindo as económicas.

Al-Sisi tinha um discurso preparado, ao contrário do Presidente português, fazendo referências à necessidade de apoiar os imigrantes que chegam ao país a um ritmo elevado, “sem compensação nem recompensas”, nas palavras de Marcelo.

O líder egípcio alertou ainda para a necessidade de cooperação dos países no combate a este fenómeno, em especial numa região afetada pelo fenómeno.

Marcelo agradeceu o apoio do Egito na eleição de Guterres como secretário-geral das Nações Unidas e na candidatura de António Vitorino para OIM (Organização Internacional de Migrações).

No final do encontro entre os presidentes português e egípcio foi assinado um acordo entre o Instituto Camões, a Universidade do Porto e a Universidade de Ain Shams, do Egito, com vista ao reforço do ensino do Português.

Foi igualmente assinado um memorando de cooperação entre a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) Global Parques e Porto de Sines com a Zona Económica do Canal do Suez.