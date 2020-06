À saída da sede da Associação Industrial Portuguesa - Câmara de Comércio e Indústria, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que a TAP, sendo uma “companhia assumidamente portuguesa, cumpre uma função essencial” nas ligações entre o território continental e as regiões autónomas, assim como nas “ligações com as comunidades de portugueses espalhadas pelo mundo e com os países de expressão oficial portuguesa”.

“Dentro desta ideia, o que possa ser a melhor solução neste momento é aquilo que eu desejo que seja o resultado do processo que está em curso”, disse o Presidente da República, referindo-se à reunião entre o Estado e os acionistas privados da Atlantic Gateway, que detêm 45% da TAP SGPS, em assembleia-geral.

Hoje, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, disse perante os deputados da comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República que a proposta do Estado com as condições para um empréstimo de até 1.200 milhões de euros à TAP foi chumbada [na segunda-feira] pelo Conselho de Administração.

O ministro disse hoje que se os privados não aceitarem as condições do Estado para um empréstimo de até 1.200 milhões de euros, a TAP terá de ser nacionalizada. Pouco antes do início da audição parlamentar, o Expresso noticiou que o Estado ia nacionalizar a TAP, depois ter falhado o acordo entre o Estado e acionistas privados.

Quanto a uma possível nacionalização, Marcelo Rebelo de Sousa optou por não tecer comentários, salientando que “agora o que importa é salvaguardar que a TAP sirva Portugal e os portugueses”. “Espero que seja o resultado do que está a ser falado neste momento”, acrescentou.

O chefe de Estado também não quis revelar que tipo de modelo de gestão aprovava, quer de controlo privado, quer de controlo por parte do Estado. "Para mim o que interessa é que neste momento é que a solução que se encontre seja a melhor possível — possível, porque as companhias de aviação estão todas numa situação dramática — para continuarmos a ter uma TAP portuguesa", justificou.

Questionado se deixar falir a TAP não é uma hipótese, respondeu: “Decorre da minha posição que certamente não é uma hipótese que permita a Portugal ter uma empresa que salvaguarde os interesses portugueses, não é”.

A Comissão Europeia aprovou em 10 de junho um “auxílio de emergência português” à companhia aérea TAP, um apoio estatal de 1.200 milhões de euros para responder às “necessidades imediatas de liquidez” com condições predeterminadas para o seu reembolso.

Uma vez que a TAP já estava numa débil situação financeira antes da pandemia de covid-19, a empresa “não é elegível” para receber uma ajuda estatal ao abrigo das regras mais flexíveis de Bruxelas devido ao surto, que são destinadas a “empresas que de outra forma seriam viáveis”.

A TAP registou no primeiro trimestre do ano prejuízos de 395 milhões de euros, relacionados com os impactos da pandemia de covid-19, anunciou esta segunda-feira a companhia aérea portuguesa ao mercado.

O presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, disse ser “óbvio” que a TAP não tem condições para pagar o empréstimo que vai receber de até 1.200 milhões de euros e que quer apresentar o plano de reestruturação em três meses.