“É como se tivessem conhecido. Muitos dos que nunca vieram aqui, nunca vieram a Castanheira de Pera, passaram a falar de Castanheira de Pera e a vibrar e a sentir. É muito impressionante”, disse Marcelo Rebelo de Sousa à agência Lusa, à margem de uma visita aos bombeiros locais.

“Foi uma mudança no país. Essa já não volta para trás”, profetizou.

Na visita aos Voluntários de Castanheira de Pera – quatro dos quais ficaram feridos com gravidade e um morreu, na sequência do incêndio – Marcelo cumprimentou um a um os operacionais na parada e, momentos depois, dirigiu-se ao subchefe Rui Rosinha e à bombeira Filipa Rodrigues, que assistiam, à porta do quartel, à cerimónia.

“Caramba, que recuperação, é a juventude e força de vontade, é espírito de bombeiro”, exclamou o PR, quando Rui Rosinha se levantou da cadeira de rodas que ainda usa para dar um abraço ao chefe de Estado.

Na ocasião, Marcelo lembrou a visita que fez “à distância” no hospital a Filipa Rodrigues: “Lembra-se? Disse adeus de fora”, recordou o PR, lembrando a bombeira com “tudo ainda muito ligado, muito entrapado, mas sempre com um sorriso”.