"Diluiu-se um bocadinho aquele efeito dramático. Eu diria que é um efeito da desdramatização da vida política portuguesa também durante o verão. Os políticos vão falando, os líderes vão falando. Quando surge o grande discurso, provavelmente, é a continuação daquilo que disseram nas semanas anteriores", declarou.

O chefe de Estado falava aos jornalistas na Festa do Livro em Belém, iniciativa que lançou em 2016 e que, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "tem corrido muito bem" nesta terceira edição: "Ontem [sábado] já tínhamos batido os números do ano passado, quase 14 mil pessoas, e com um bocadinho de sorte batemos o primeiro ano, à volta de 20 mil".

A propósito dos discursos de 'rentrée' dos líderes partidários, que se escusou a comentar, o Presidente da República referiu que "está a assistir-se em Portugal a uma mudança, mas as pessoas ainda não notaram". No seu entender, contudo, "os políticos vão notando".

"Antigamente, a 'rentrée' era assim: em meados de julho havia o debate do Estado da Nação, depois entrava-se em férias e, até meados de agosto, às vezes até ao começo de setembro, havia um mês, um mês e meio parado" e "as 'rentrées' eram momentos para grandes discursos, grandes novidades, coisas completamente diferentes", descreveu.