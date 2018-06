Em declarações à Lusa, durante uma ação de animação comunitária promovida pela MdM no centro da vila de Castanheira de Pera, no interior do distrito de Leiria, o chefe de Estado afirmou que se cruzou com alguns dos jovens que conheceu há um ano, alguns “muito novinhos, mostrando a força do voluntariado”.

“Vários vinham de fora e até de bastante longe e foram essenciais”, disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Aquela organização chegou às regiões afetadas pelos incêndios a 22 de junho de 2017, cinco dias depois do fogo que eclodiu em Pedrógão Grande, com a Missão Esperança, em setembro anunciou um projeto de continuidade previsto para durar um ano mas o PR acredita que vai continuar depois disso.

“Nunca mais partiram. Acho que a ideia deles é mesmo irem ficando. Primeiro porque ficaram ligados à terra, em segundo lugar porque criaram raízes, as pessoas precisam deles e eles sentem-se bem com as pessoas. Terceiro, porque este processo é mais lento do que se pensa”, afirmou o PR.

Segundo Marcelo, está em causa “um processo contínuo” que “está para durar”, porque “demoram tempo” os “passos de desenvolvimento económico e social que é preciso dar”, bem como os “de integração comunitária e de ultrapassagem daquilo que foi vivido”.

“Eles sentem que têm uma missão a cumprir, a comunidade quer que eles cumpram a missão e portanto estão para ficar”, afirmou.

O chefe de Estado fez um paralelo entre a ação dos voluntários e o Festival Literário Internacional do Interior, a cuja sessão solene de abertura presidiu horas antes.

“O importante não é ter um festival literário, é que as pessoas venham conhecer e viver esse festival. Este é o exemplo dos voluntários: vieram conhecer, perceberam, integraram-se e estão a viver”, enfatizou.