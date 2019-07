O chefe de estado saudou também a liderança do EMCDDA, dirigido pelo belga Alexis Goocdeel, considerando que “já merece nacionalidade honorária, ao fim de 20 anos a viver em Portugal”.

Sobre o facto de o observatório europeu estar em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa disse que, "quando ele aqui foi implantado, em 1995, havia também uma então espécie de pacto nacional, não em tudo, mas neste pormenor".

Na altura, havia "um Presidente de esquerda [Mário Soares] e era um primeiro-ministro de centro-direita [Cavaco Silva]", referiu, defendendo que houve então uma "conjugação de esforços essencial".

No que respeita ao presente, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou-se preocupado com "um ambiente de diminuição de prioridade política" no domínio da droga e da toxicodependência, face aos resultados alcançados, e com "a sofisticação dos novos produtos que apareceram e a mudança de padrões de consumo dos mais jovens".

Antes, o Presidente da República visitou a Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA), situada no edifício ao lado, que apontou como "uma agência muito especial", saudando o facto de ter "45% de mulheres".

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou esta oportunidade para afirmar o europeísmo de Portugal: "Nós acreditamos na Europa, acreditamos na nossa União Europeia, sabemos que podemos conseguir mais em conjunto. Sabemos que temos na Europa um desenvolvimento sustentável que não existe em mais parte nenhuma do mundo".

"Às vezes, esquecemos isso, no meio das nossas águas agitadas, esquecemos quão felizes nós somos", considerou, num discurso em inglês.

(Notícia atualizada às 20:12)