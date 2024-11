Marcelo Rebelo de Sousa percorreu hoje durante mais de hora e meia o Bazar Diplomático, no Centro de Congressos de Lisboa, onde no ano passado teve uma troca de palavras com o anterior embaixador da Palestina, Nabil Abuznaid, que gerou polémica.

Hoje, o chefe de Estado passou também pela banca da Palestina no Bazar Diplomático, onde saudou a nova embaixadora, Rawan Tarek Sulaiman, que se manifestou honrada pela sua e lhe ofereceu uma lembrança da cidade de Belém, na Cisjordânia.

“Espero que um dia o meu país e o meu povo tenham paz e se vejam livres da ocupação”, disse Rawan Tarek Sulaiman, perante Marcelo Rebelo de Sousa e os órgãos de comunicação social que testemunhavam a conversa.

Na resposta, em inglês, o Presidente da República elogiou a nova embaixadora da Palestina, sem se referir à situação na região: “Muito obrigado por vir para Portugal. Agora há alguém a representar a Palestina que é uma lutadora muito, muito forte, e inteligente”.

Ao passar pelas bancas de alguns países, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou parte do seu calendário de viagens ao estrangeiro no próximo ano, revelando que irá à Chéquia no início de fevereiro e que já recebeu o convite para uma visita ao Brasil, que deverá acontecer no mesmo mês.

O chefe de Estado adiantou que tenciona ir ao Japão em outubro, referindo que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, pretende deslocar-se a esse país em maio, no decurso da Expo 2025 em Osaka.