Em declarações aos jornalistas, no final de uma iniciativa no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que o comandante da força portuguesa na República Centro Africana lhe relatou "como é que tinha ocorrido a primeira intervenção das forças, e o sucesso que tinha tido, em condições muito difíceis".

Numa mensagem colocada hoje no ‘site’ da Presidência na Internet , o chefe de Estado afirma ter falado telefonicamente com o comandante da Força Nacional Destacada na República Centro Africana, a quem sublinhou “o apreço pela forma como os militares portugueses intervieram, no passado sábado, em Bangui, durante uma patrulha de rotina”.

O Presidente da República reafirmou que transmitiu aos militares portugueses em missão naquele país africano "a solidariedade e o apreço pela forma excecional como intervieram" e considerou que é "precisamente pela sua excelência" que "são tão admirados lá fora".

"Estamos em permanente contacto, é evidente que o contacto continua ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, dos próximos meses", frisou.

Há uma semana, acompanhado do ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, Marcelo Rebelo de Sousa visitou os militares portugueses que integram a missão das Nações Unidas na República Centro-Africana (MINUSCA) e a missão de treino da União Europeia naquele país, expressando orgulho por estarem entre "os melhores do mundo, em terra, no ar e no mar".

"Aqui está também o Comandante Supremo das Forças Armadas, aquele que, além de se orgulhar dos portugueses porque são portugueses, se orgulha dos militares portugueses porque são militares portugueses, que são os melhores militares do mundo, foram sempre, mas são cada vez mais", declarou, numa intervenção perante o contingente que se encontra em missão na República Centro-Africana, disponibilizada em vídeo pela Presidência da República.

[Notícia atualizada às 18:42]