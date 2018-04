"Socialmente vibrante, economicamente pujante, culturalmente inovadora, com a força das instituições, a solidez das fundações, a história de tantos séculos. Mas, sobretudo, a aposta na juventude, nas jovens gerações, no futuro", descreveu.

Segundo o Presidente da República, a capital de Espanha "tem presente, mas é sobretudo futuro" e é uma cidade "multicultural, multivalente, centro mundial da arte, polo de relacionamento com outros continentes, e desde logo com a América Latina, farol para a paz e para a fraternidade".

"É para mim uma profunda honra receber a chave de ouro de uma cidade e capital tão amiga de Portugal como é Madrid. Em rigor, não era preciso, porque desde os seis anos de idade, primeira vez em que vim a Madrid, me senti como vosso, como estando em casa, como partilhando as vossas alegrias, os vossos sonhos, as vossas expectativas e a vossa amizade, e a vossa fraternidade", afirmou.

Foi no mesmo Rolls Royce, com escolta a cavalo, que o chefe de Estado seguiu do Palácio Real para o antigo edifício dos Paços do Concelho de Madrid, na Praça de La Villa, para receber a "chave de ouro" da cidade das mãos da presidente da Câmara Municipal, Manuela Carmena.

Marcelo Rebelo de Sousa iniciou hoje de manhã uma visita de Estado de três dias ao Reino de Espanha, que começou com uma cerimónia oficial de boas-vindas no Palácio Real, onde chegou num Rolls Royce Phantom e foi recebido pelos reis Felipe VI e Letizia, com honras militares.

Em castelhano, Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que é "uma cidade cujas chaves não fecham portas", antes "abrem horizontes", que constitui "um símbolo dos valores da liberdade, do respeito pelo outro e do cosmopolitismo" e honra "o melhor da Europa".

O Presidente da República referiu que "nomes tão portugueses como Almada Negreiros ou Siza Vieira, entre outros, deixaram uma marca também" em Madrid e falou sobre os milhares de portugueses residentes na capital espanhola, considerando que ali "foram tão bem acolhidos" e que "se sentem tão bem integrados".

"Contribuem para o desenvolvimento de uma cidade que nos é tão querida. Fazem-no da música à gestão de museus, da finança à banca, do ensino às artes, da ciência à tecnologia, do comércio à indústria. E ao fazê-lo desempenham um papel fundamental na construção do futuro, na afirmação de um caminho de esperança e no desenvolvimento e reforço das relações de fraternidade que nos unem", disse.

Cerimónia de homenagem aos mortos perturbada por manifestação de reformados

A cerimónia com o Presidente da República portuguesa e o rei de Espanha de homenagem aos Caídos (mortos) pela pátria espanhola foi hoje em Madrid perturbada pelos gritos e assobios de uma manifestação com várias centenas de reformados.

Os pensionistas expressavam perto do Congresso dos Deputados (parlamento) o seu desagrado pela falta de aumentos das reformas, mas quando viram o cortejo oficial chegar a uma praceta ao lado, e sem saber muito bem o que se passava, resolveram dirigir-se para o local para manifestar o seu descontentamento.

créditos: EPA/ZIPI

Quando saiu do carro oficial, Marcelo Rebelo de Sousa, que também não sabia o que estava a acontecer, sorriu para os manifestantes, acenou e fez o símbolo de "ok" com o polegar para cima.

Assobios e várias palavras de ordem como “o povo unido jamais será vencido” foram abafadas pela banda militar que entoou o hino de Portugal e de Espanha.

A cerimónia demorou alguns minutos e no final Felipe VI e Marcelo Rebelo de Sousa despediram-se e entraram cada um no seu carro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, iniciou hoje uma visita de Estado de três dias a Espanha, durante a qual terá vários encontros com o rei Felipe VI e será recebido pelo chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy.

Acompanham-no nesta deslocação ao Reino de Espanha, dividida entre Madrid e Salamanca, os deputados Carla Barros, do PSD, Luís Testa, do PS, António Carlos Monteiro, do CDS-PP e Rita Rato, do PCP – o Bloco de Esquerda optou por não se fazer representar. O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), Augusto Santos Silva, não esteve na parte inicial da vista por estar a participar numa reunião de MNE no Luxemburgo, sendo substituído pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou à capital espanhola no domingo à noite e foi recebido hoje de manhã pelos reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, no Palácio Real, com honras militares.

Depois, na Câmara Municipal de Madrid, recebeu as chaves da cidade, antes de prestar homenagem aos "caídos por Espanha", na Praça da Lealdade, e da audiência com Felipe VI, no Palácio da Zarzuela, residência oficial dos reis espanhóis, seguida de um almoço privado com os monarcas.

À tarde, o chefe de Estado participará num debate com estudantes na Universidade Carlos III, sobre as relações de Portugal, Espanha e União Europeia com a América Latina, e à noite terá um jantar de gala oferecido pelos reis de Espanha em sua honra, no Palácio Real.