Marcelo Rebelo de Sousa falava no Palácio do Pardo, nos arredores de Madrid, onde chegou hoje à noite para uma visita de Estado de três dias a Espanha, que decorrerá entre segunda e quarta-feira.

"Do mesmo modo que eu penso que o Reino de Espanha não sente ciúmes em relação a Portugal porque Portugal está a ter agora relações económicas em países que não apenas o Brasil que integram o universo ibero-americano - e têm-se multiplicado essas relações, e a presença empresarial portuguesa -, assim também Portugal não tem ciúmes e vê com apreço a presença espanhola no universo lusófono", respondeu.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "há muito tempo que isso corresponde, de um lado e de outro, a um processo em curso".

"Todos os dias há empresários portugueses a chegarem ao universo ibero-americano, todos os dias há empresários espanhóis a chegarem ao universo lusófono. Isso é bom, é muito bom para uns e para outros. Não é motivo nem de disputa, nem de inveja, nem de ciúme", acrescentou.

No seu entender, olhar com preocupação para a aproximação entre Angola e Espanha "é ver sem perspetiva aquilo que se está a passar".

"É o mesmo que dizermos: e a Espanha não perderá um bocadinho do seu espaço de manobra nalguns países ou nalgumas economias pelo facto de empresas portuguesas alargarem o seu campo de intervenção aí?", argumentou.

Segundo o Presidente da República, "o que se está a passar, efetivamente, é que, com a democracia e com a integração europeia, e depois com o peso crescente na lusofonia, de um lado, do universo ibero-americano, do outro, entrou-se numa nova fase do relacionamento entre Portugal e Espanha, completamente diferente do passado".

Sobre a sua visita de Estado a Espanha, disse que é, "antes do mais, uma visita de retribuição" da visita que os reis Felipe VI e Letizia fizeram a Portugal em novembro de 2016, e também "uma manifestação de vizinhança, de proximidade, de amizade".

Portugal e Espanha convergem na União Europeia "em matérias tão sensíveis como a união bancária, o quadro financeiro plurianual, a política sobre migrações, a política de segurança e a política de defesa", salientou.

Marcelo Rebelo de Sousa classificou como "de excelência" as relações bilaterais económicas, culturais, sociais e políticas, e destacou o plano económico: "Vivemos talvez um período sem igual no relacionamento entre os dois países, empresarialmente".

Esta "é uma ocasião única para ir mais longe e dar um passo que é verdadeiramente um salto qualitativo no relacionamento entre o Reino de Espanha e Portugal", considerou.