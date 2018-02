Em declarações aos jornalistas na Embaixada de Portugal em São Tomé, antes de um encontro com Organizações Não-Governamentais portuguesas no país, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o seu trabalho é "um pilar essencial", principalmente num país onde mais de 65 por cento da população é jovem.

"É o cenário radicalmente inverso ao da sociedade portuguesa, é futuro, que precisa de saúde, educação, formação profissional", disse, exemplificando que, além destas áreas, as organizações portuguesas estão "a chegar a novas áreas" como ambiente ou igualdade de género, "tudo o que tem a ver com desenvolvimento humano".

"Nós temos aqui um pilar, que é o da sociedade civil no domínio social, a que se soma o pilar Estado e a atividade empresarial, que vai passar a um novo patamar com uma parceria global", acrescentou o chefe de Estado português.

Marcelo Rebelo de Sousa explicou que pretende com este encontro "recolher informação que pode ser fundamental para o apoio do Governo às ONG", questão que deverá ser abordada durante a visita do primeiro-ministro português, António Costa, a São Tomé "nos próximos meses".