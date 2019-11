O programa começa na segunda-feira ao fim do dia, em Roma, com uma receção à comunidade portuguesa. De acordo com uma estimativa consular, residem em Itália cerca de sete mil portugueses, grande parte deles estudantes, e perto de metade na região do Lazio, onde se encontra a capital, Roma.

Na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa é recebido oficialmente no Palácio do Quirinal por Sergio Mattarella, estando previstas declarações conjuntas à comunicação social no final.

Depois, reúne-se com a presidente do Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati, seguindo-se um encontro e almoço com o primeiro-ministro Giuseppe Conte, na sede do Governo italiano.

Mais tarde, tem ainda uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Roberto Fico, e um jantar oficial em sua honra oferecido pelo Presidente da República Italiana.

Na quarta-feira de manhã, Marcelo Rebelo de Sousa presta homenagem ao soldado desconhecido, antes de viajar de comboio para Bolonha, com um dia dedicado “à importância da educação e do ensino superior”.

Depois de uma audiência com o presidente da região Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, o chefe de Estado é distinguido com o ‘Sigillum Magnum’ da Universidade de Bolonha, numa cerimónia com a presença de Sergio Mattarella.

Os dois presidentes terão uma “cerimónia oficial de despedida, que simboliza o fim formal da visita de Estado”, mas o programa de Marcelo Rebelo de Sousa só termina na Câmara Municipal de Bolonha, com “um diálogo com estudantes universitários”.