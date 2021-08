O Presidente da República enviou para o Tribunal Constitucional (TC), para fiscalização preventiva de constitucionalidade, a lei da Assembleia da República que tem como objetivo alargar o acesso do Ministério Público (MP) ao correio eletrónico de cidadãos alvo de investigações de cibercrime — sem o prévio controlo de um juiz.

Marcelo Rebelo de Sousa refere, em nota publicada no site da Presidência, que parece "oportuno clarificar, antecipadamente, a conformidade constitucional do novo regime de acesso a informação eletrónica sensível, e a compreensível preocupação que pode suscitar em termos de investigação criminal, designadamente perante as dúvidas levantadas no parecer da Comissão Nacional da Proteção de Dados e as resultantes de jurisprudência nacional e europeia".

Por estas razões, o Chefe de Estado pede ao Constitucional que se pronuncie sobre a lei que transpõe a diretiva europeia "relativa ao combate à fraude e à contrafacção de meios de pagamento que não em numerário", com o propósito clarificar o modelo de apreensão de correio eletrónico e da respetiva validação judicial.

Pelo Decreto n.º 167/XIV, a Assembleia da República aprovou a lei relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não em numerário, alterando o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei n.º 109/2009, de 15 de setembro, que aprova a Lei do Cibercrime, e outros atos legislativos.

Segundo refere o requerimento enviado ao TC, "o Decreto em causa procede à transposição de Diretiva europeia. Contudo, e como se admite na exposição de motivos da própria proposta de lei, o legislador aproveitou a oportunidade para alterar normas não diretamente visadas pela Diretiva".

Ou seja, a norma em causa permite que o Ministério Público possa ordenar ou validar a apreensão de comunicação "sem prévio controlo do juiz de instrução criminal". E, segundo o Presidente da República, a regra é uma "mudança substancial no paradigma de acesso ao conteúdo das comunicações eletrónicas, admitindo-se que esse acesso caiba, em primeira linha, ao Ministério Público, que só posteriormente o apresenta ao juiz".