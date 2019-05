"Sabem como eu acompanho esse caso de muito perto, é um caso que me parece uma causa justa e espero que venha a ter a evolução desejada, e rapidamente também", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa esta manhã, no Porto, à entrada para a conferência dos 131 anos do Jornal de Notícias.

Marcelo Rebelo de Sousa referia-se à transferência do internamento das crianças com cancro de contentores para o edifício principal até que fique concluída a nova ala pediátrica do S. João.

“Esta é uma causa justa”, notou Marcelo.

A ministra da Saúde disse na quinta-feira que as crianças com doença oncológica no Centro Hospitalar de São João vão passar hoje para o edifício principal da unidade, deixando de estar em contentores.

A ministra tinha assumido já no parlamento que até junho estas crianças deixariam as instalações provisórias em contentores, onde são internadas desde há 11 anos e onde continuam crianças com outras patologias.