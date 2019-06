Depois, o programa do Presidente da República inclui um almoço com empresários portugueses e o encerramento de um fórum económico luso-marfinense. Estão presentes na Costa do Marfim, entre outros grupos, a construtora Mota-Engil, a farmacêutica Bial, o fabricante de tintas Neuce e o Grupo Ferpinta, que fabrica produtos metálicos.

À tarde, Marcelo Rebelo de Sousa fará também uma visita a um hospital de cuidados materno-infantis com a mulher do Presidente da Costa do Marfim, Dominique Ouattara, e à noite estará num jantar oficial oferecido pelo seu homólogo.

Na sexta-feira, o Presidente da República receberá o Diploma de Cidadão Honorário e a Chave da Cidade de Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim, o que implica uma "cerimónia tradicional de elevação a chefe tradicional", e em seguida receberá um doutoramento honoris causa na Universidade Félix Houphouët-Boigny.

Antes de regressar a Lisboa, o chefe de Estado irá ainda visitar o Centro de Tratamento de Resíduos de Abidjan, operado pela Mota-Engil, e terá encontros com representantes da comunidade portuguesa na Costa do Marfim, que é estimada em cerca de 200 pessoas, e com alunos de língua portuguesa.

Marcelo Rebelo de Sousa é o segundo Presidente português a visitar esta antiga colónia francesa, depois de Mário Soares, que esteve na Costa do Marfim em visita de Estado em 1989.

Esta será a sua 15.ª visita de Estado desde que tomou posse como Presidente da República, em março de 2016.

Integram a sua comitiva o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, o líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, e os deputados Jorge Paulo Oliveira, do PSD, João Marques, do PS, e Diana Ferreira, do PCP, assim como o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Luís Castro Henriques.