O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje o atleta Nelson Évora pela medalha de bronze conquistada nos Campeonatos do Mundo de atletismo de pista coberta, a sua nona medalha em grandes competições.

Numa mensagem na página na Internet da Presidência da República, "Marcelo Rebelo de Sousa felicita o atleta Nelson Évora pela medalha de bronze conquistada no Campeonato do Mundo de pista coberta que decorre em Birmingham, no Reino Unido".

O chefe do Estado, prossegue a nota, referindo que "depois do título europeu conquistado o ano passado em Belgrado, o resultado de hoje, mais um recorde pessoal, volta a encher de orgulho todos os portugueses".

Com quase 34 anos, Nelson Évora voltou a colocar-se entre os grandes do triplo salto, com o bronze hoje conquistado.

Com uma resiliência impressionante, que o levou a recuperar de lesões muito graves, começa o ano em excelente forma, ao conseguir o bronze em Birmingham, 10 anos depois de ter alcançado medalha idêntica em Valência, naquele que era o seu único pódio em Mundiais 'indoor'.

Hoje, em Inglaterra, Nelson Évora bateu por sete centímetros, um recorde nacional com 10 anos, com 17,40 metros, a três centímetros do norte-americano Will Claye e a um do brasileiro Almir dos Santos.

"Foi uma competição boa, não me posso queixar. Todos estiveram no seu melhor, foram três centímetros que separaram o ouro do bronze. Por um centímetro se ganha, por um centímetro se perde. Não estou totalmente satisfeito, mas há que aceitar, é assim mesmo o desporto", disse à agência Lusa Nelson Évora no final da prova.

O atleta do Sporting promete agora "levantar a cabeça, olhar para a frente e no verão aparecer mais forte ainda para poder responder a este tipo de saltos várias vezes de forma consistente".