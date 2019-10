O Presidente da República realizou ontem um cateterismo cardíaco que revelou "obstruções coronárias importantes", logo "tratadas no mesmo procedimento, com sucesso", informou o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Marcelo Rebelo de Sousa teve alta esta manhã.

À saída do Hospital de Santa Cruz, onde teve lugar a intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa deixou elogios vários à unidade hospital, à equipa que o atendeu e ao Serviço Nacional de Saúde, cujo desempenho "tornou possível que em tempo recorde eu pudesse sair e ter alta", assinalou. "Correu muitíssimo bem", disse.

Questionado sobre uma eventual recandidatura à Presidência da República — a qual fazia depender da sua saúde — Marcelo Rebelo de Sousa assumiu que o facto de a intervenção ter corrido bem " é um fator positivo na ponderação", mas remeteu a decisão para daqui a um ano, para outubro de 2020.

"Posso dizer que tendo corrido bem esta cirurgia e sendo a evolução seguinte positiva que isso é um fator positivo na ponderação que irei fazer daqui por um ano", disse.

"Não escondo que é bom [a intervenção ter corrido bem]. É sobretudo bom para a minha saúde e para o desempenho deste mandato sentir-me melhor e ter outra qualidade de saúde e de vida que não tinha, e não teria, se não fosse competência do Serviço Nacional de Saúde, da equipa e do Hospital de Santa Cruz", acrescentou.

"Sinto-me verdadeiramente melhor do que me sentia ontem quando entrei", assumiu, dizendo ainda que se sente com energia suficiente para encarar os compromissos dos próximos 15 dias, nomeadamente a Web Summit, a intervenção de apoio aos sem-abrigo e duas deslocações, a Paris e a Itália.

"Para a semana teremos a Web Summit, terei de me lançar outra vez a uma tarefa que está agora com a chegada do inverno ainda mais premente, que é a dos sem-abrigo, e logo a seguir terei uma visita de Estado a Itália e logo a seguir uma ida a Paris a convite da Academia Francesa", mencionou, observando: "Para quinze dias, não é mau".