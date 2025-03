"Na sua mensagem ao Presidente da Alemanha, o Presidente da República Portuguesa transmitiu o seu pesar e toda a sua solidariedade aos familiares das vítimas, bem como a todos os alemães, e repudiou este episódio de violência sem sentido contra civis inocentes", lê-se numa nota oficial do Palácio de Belém.

O atropelamento ocorrido hoje na cidade de Mannheim, no oeste da Alemanha, fez pelo menos dois mortos e vários feridos graves, tendo as autoridades detido o suspeito.

O autor do atropelamento é um alemão, de 40 anos, originário da Renânia Palatinado, um estado regional no oeste da Alemanha, informou o ministério da Administração Interna de Baden Württemberg, citado pela agência noticiosa France-Presse.

Continuam desconhecidas as circunstâncias do atropelamento, tendo Thomas Strobl, ministro regional, garantido que a "polícia está a trabalhar arduamente para esclarecer o incidente, as circunstâncias do crime e a motivação do culpado".