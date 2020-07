As equipas de sapadores florestais (ESF) são constituídas por cinco elementos, existindo neste momento 401 ESF e estão em fase final de aprovação mais 40.

Este ano vai atingir-se um total de 441 equipas, das quais 87 integradas em brigadas de sapadores florestais (BSF) pertencentes exclusivamente às Comunidades Intermunicipais (CIM).

O diploma do Governo quer também atribuir novas funções ao sapador florestal, “concretamente no apoio ao combate e nas ações de estabilização de emergência que minimizem os danos resultantes de processo de erosão”.

De acordo com o Ministério tutelado por João Matos Fernandes, com a substituição de viaturas e de equipamentos individuais e coletivos, as ESF têm todas as condições de segurança para voltarem a realizar apoio ao combate, no qual desempenham um importante papel.

O diploma possibilita o início de funções do sapador florestal após obtenção de certificação parcial de grau um, estabelece o limite superior de 10.000 hectares na área de intervenção das equipas de sapadores florestais, considerando ser a dimensão de área razoável para atuação de uma ESF e introduz alterações na forma de contabilização do serviço público, passando a considerar de forma autónoma a atividade de silvicultura preventiva (por área intervencionada), por forma a distinguir as equipas mais eficientes.

O decreto-lei prevê ainda que as entidades titulares de equipas de sapadores florestais sejam obrigadas a assegurar a utilização obrigatória do equipamento de proteção individual e a reportar a atividade das respetivas equipas, aumenta o montante do apoio anual ao funcionamento das equipas de sapadores florestais, passando de 40.000 para 45.000 euros, e cria um apoio adicional, no máximo de 15.000 euros, ao funcionamento das equipas de sapadores florestais, quando a entidade titular seja uma entidade intermunicipal detentora de brigada ou brigadas de sapadores florestais que prestem exclusivamente serviço público.