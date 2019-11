Nestas declarações aos jornalistas, o chefe de Estado retomou a mensagem que divulgou hoje por escrito sobre "a importância da efetiva aplicação" do Estatuto do Cuidador Informal, defendendo que há que "dar passos" para que este estatuto "seja reconhecido, dentro das disponibilidades do Orçamento, apoiando quem dá 24 horas por dia a sua vida ao serviço dos outros".

Marcelo Rebelo de Sousa advertiu que "não há muito tempo" para regulamentar e aplicar a lei, o que "significa tomar medidas, e terá de ser uma parte a Assembleia, mas sobretudo o Governo a tomar medidas" para concretizar o caminho iniciado na anterior legislatura.

Sobre o seu estado de saúde, na sequência do cateterismo cardíaco a que foi submetido há uma semana, e sobre a contribuição desse fator para uma eventual recandidatura nas presidenciais de 2021, o Presidente da República declarou que "um dos problemas que existia, aparentemente, deixou de existir".

"Isso é bom, em termos do que é positivo, se a decisão for a recandidatura. Vamos esperar. Há tanta coisa a acontecer no mundo, na Europa e em Portugal até lá", acrescentou, voltando a remeter uma decisão sobre a recandidatura para outubro do próximo ano.

O chefe de Estado contou que, desde que saiu do hospital, na quinta-feira, tem andado todos os dias "seis, sete quilómetros, em boa velocidade" e que se sente "fisicamente bem", mas só hoje retomou os banhos de mar "aos poucos", porque tem "indicações para evitar choques térmicos muito drásticos".

Ainda relativamente às pessoas em situação de sem-abrigo, referiu que "há associações que correm o risco de perder a sede, uma delas em Lisboa", e insistiu que, "perante a nova situação e perante este novo Governo, é importante saber se é para manter a mesma linha, a mesma velocidade, manter os meios, reforçar os meios".

"E, sobretudo, olhar para aqueles que estão na rua a trabalhar neste domínio e, ao mesmo tempo, aqueles, como as câmaras ou as misericórdias, que podem ter um papel importante, em particular na parte da habitação, que é fundamental", considerou.

