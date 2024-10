Marcelo Rebelo de Sousa estará neste país báltico, que faz fronteira com a Rússia, membro da União Europeia e da NATO, entre segunda e quinta-feira, com um programa dividido entre a capital, Tallinn, e Tartu, a segunda maior cidade.

De acordo com uma nota hoje divulgada pela Presidência da República, "terá igualmente lugar, em paralelo, uma missão empresarial à Estónia, com o objetivo de promover as relações entre empresas dos dois países".

O programa da deslocação do chefe de Estado à Estónia, que acontece em contexto de guerra na Ucrânia, invadida há mais de dois anos e meio por forças russas, inclui também reuniões com autoridades municipais, visitas a duas universidades e a um centro da NATO.

Na segunda-feira, em Tallinn, Marcelo Rebelo de Sousa irá reunir-se com representantes da comunidade emigrante portuguesa na Estónia, que é composta por cerca de centena e meia de pessoas.

A visita de Estado, a convite do Presidente Alar Karis, terá início na terça-feira, com a receção no Palácio Presidencial, seguindo-se encontros institucionais com o presidente do parlamento, Lauri Hussar, e o primeiro-ministro, Kristen Michal, na capital.

Segundo a Presidência da República, "esta visita constituirá uma oportunidade para prosseguir o reforço dos laços entre Portugal e Estónia, nas suas mais diversas dimensões, quer a nível bilateral quer no plano multilateral, como parceiros na União Europeia e aliados na NATO".

De Tallinn, na quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa seguirá para Cracóvia, Polónia, para o 19.º encontro informal do Grupo de Arraiolos, que junta presidentes sem poderes executivos de países membros da União Europeia.

A Estónia recebeu há 21 anos a visita de Estado de um Presidente português, Jorge Sampaio, que nessa deslocação, em maio de 2003, pouco antes de se concretizar a adesão deste país à União Europeia e também a sua entrada na NATO, em 2004.

Já no mandato presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa, a anterior Presidente da Estónia, Kersti Kaljulaid, realizou uma visita de Estado de dois dias a Portugal, em abril de 2019.

O atual Presidente da Estónia, Alar Karis, participou na última reunião do Grupo de Arraiolos, realizada em outubro do ano passado, no Porto, que teve como um dos temas principais o apoio à Ucrânia.

Portugal estabeleceu há mais de cem anos relações diplomáticas com a Estónia, onde atualmente não existe representação diplomática portuguesa permanente, sendo os assuntos relacionados com este país acompanhados pela embaixada na Finlândia.

Em 2018 foi assinado em Tallinn um acordo bilateral de cooperação em matéria de Defesa.