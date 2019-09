O escritor António Lobo Antunes foi hoje condecorado pelo Presidente da República com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, durante o encerramento de um colóquio sobre a vida literária do autor. Marcelo Rebelo de Sousa considerou que António Lobo Antunes "não precisava" do prémio Nobel da Literatura, porque "estava acima" desse galardão e, por isso, "não há que esperar notícias" de Estocolmo.

JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA