Nesta visita à quarta maior economia da União Europeia, Marcelo Rebelo de Sousa estará acompanhado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, e pelos deputados à Assembleia da República Jorge Lacão, do PS, Adão Silva, do PSD, Bruno Dias, do PCP, e Ana Rita Bessa, do CDS-PP.

O programa começa hoje ao fim do dia, em Roma, com uma receção à comunidade portuguesa. De acordo com uma estimativa consular, residem em Itália cerca de sete mil portugueses, grande parte deles estudantes, e perto de metade na região do Lazio, onde se encontra a capital, Roma.

Na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa é recebido oficialmente no Palácio do Quirinal pelo Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, estando previstas declarações conjuntas à comunicação social no final.

Depois, reúne-se com a presidente do Senado, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e tem um encontro seguido de almoço com o primeiro-ministro Giuseppe Conte, na sede do Governo italiano.