A notícia foi avançada, este sábado, pelo Correio da Manhã e confirmada ao SAPO24 por fonte da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa dará, na próxima segunda-feira, 15 de junho, pelas 13h30, uma aula de Cidadania em direto no #EstudoEmCasa. A lição terá a duração de 30 minutos, o tempo regular das aulas neste formato.

Este será o regresso do "Professor Marcelo" às salas aulas. Recorde-se que em 2018 o Chefe de Estado deu a sua última aula na Faculdade de Direito de Lisboa, onde era docente desde o ano letivo 1972/73.

De acordo com o Correio da Manhã, foi realizada esta semana uma visita técnica para garantir que tudo corre como planeado, uma vez que esta será a primeira aula em direto do #EstudoemCasa, que, desde 20 de abril, ocupa as emissões da RTP Memória entre as nove horas e as 17:50.