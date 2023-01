"Neste momento é insensato pensar na dissolução do parlamento. E não há meios caminhos, o caminho é o governo melhorar a sua governação, corrigir o que não está a correr bem. A oposição continuar o seu caminho de oposição, cada vez mais contundente e ultrapassarmos uma situação mundial e interna que não está ultrapassada. Penso que esta é a solução sensata", disse o Presidente da República, fazendo depois um balanço dos sete anos à frente do país.

"Olhando para os sete anos, são sete muito trabalhosos, com pontos muito complicados. Primeiro a epidemia, agora a guerra e os efeitos e em terceiro lugar os incêndios de 2017. Foram três momentos complicados. 2016 e 2018 foram anos menos complicados", começou por dizer Marcelo, não querendo colocar as crises governamentais nos momentos que mais marcaram o seu mandato.

"Este foram os grandes problemas, não têm comparação com tudo o demais, pararam o país. A guerra está a criar problemas em termos de inflação e os fogos mataram um número elevado de portugueses, que chocou toda a sociedade. Para falar do segundo mandato, de dois anos, foi inesperado. Inicia-se com a pandemia no pico, a eleição é na fase pior, prolonga-se até à tomada de posse, depois esse ambiente começa a passar, mas surge uma crise política, com o chumbo do orçamento para 2022, obrigando à dissolução do parlamento. Isso seria uma coisa que teria evitado no primeiro mandato, mas tornou-se inevitável no segundo", assinalou, destacando os prós e contras da tarefa presidencial.

"Facilitou o apoio popular, entre os 45 e os 75%, o que é importante para um presidente, ter este espaço de manobra. O que dificultou foi a inflação, que está a demorar a descer em Portugal, e o facto de haver um afrontamento entre um governo com maioria no parlamento e uma oposição que se faz na rua, que está muito aguerrido", referiu, comentando depois os pedidos de alguma oposição para que este demita o Governo.

"Eu entendo que no quadro atual da guerra, crise económica e financeira, com uma maioria ainda não há um ano, não faz sentido dissolver um parlamento. E quando disse isto, antes de viajar para o Brasil, todos compreenderam", salientou