Numa nota divulgada na página da Presidência da República é referido que Marcelo Rebelo de Sousa “recebeu com tristeza e consternação a notícia do falecimento de um jovem recruta militar”.

No mesmo comunicado é adiantado que o Presidente da República “já apresentou pessoalmente os sentidos pêsames à família e amigos”.

Um militar de 22 anos morreu hoje na sequência de uma paragem cardiorrespiratória ocorrida “durante a realização do teste de diagnóstico da condição física”, anunciou o Exército, que abriu um processo de averiguações.

Segundo o Exército, o falecimento do militar de 22 anos aconteceu na durante a realização do Teste de Cooper, “que todos os soldados recrutas realizam no início da formação”.

O jovem foi encaminhado, de ambulância, para o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, “onde foram realizadas manobras de reanimação, sem sucesso, tendo o óbito sido declarado ao final da manhã”, adiantou o Exército, em comunicado.

O militar era natural do concelho de Lagoa, na ilha de São Miguel, nos Açores.