Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado "assinou hoje o Decreto marcando para o dia 09 de junho a eleição dos 21 deputados ao Parlamento Europeu eleitos em Portugal, data que tinha sido fixada por decisão do Conselho de Ministros da União Europeia".

O domingo para qual estão marcadas as eleições europeias em Portugal é véspera do feriado de 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Na mesma nota, realça-se que está "também prevista a possibilidade de votação em mobilidade".

A União Europeia decidiu em maio do ano passado que as eleições para o Parlamento Europeu deste ano decorrerão entre 06 e 09 de junho, com a discordância de Portugal, que sugeriu outras datas, mas nenhuma alternativa obteve a necessária unanimidade.