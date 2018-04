O presidente da República está em Espanha desde esta segunda-feira para uma visita oficial de três dias. É a primeira visita de presidente português desde a visita de Cavaco Silva, em setembro de 2006.

A deslocação de Marcelo Rebelo de Sousa surge na sequência da visita de Estado dos reis de Espanha a Portugal em novembro de 2016. Antes, oito dias após ter tomado posse como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se a Madrid em visita oficial, na tarde de 17 de março de 2017, vindo do Vaticano, para um encontro com o rei de Espanha, seguido de um jantar no Palácio Real.

De acordo com a Presidência da República, o programa desta visita ao país vizinho e principal parceiro económico de Portugal "permitirá ilustrar a vitalidade do relacionamento cultural, académico e económico entre ambos os países, bem como manter contacto com a comunidade portuguesa em Espanha".