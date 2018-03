Esta visita “pretende reforçar os sólidos laços de amizade e cooperação” entre Portugal e a Grécia e “permitirá também transmitir um sinal político de apoio às autoridades gregas na gestão da crise migratória e de refugiados”, lê-se num comunicado hoje divulgado pela Presidência da República.

Na quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa “deslocar-se-á ao campo de refugiados de Tebas, bem como a um centro de apoio social a refugiados em Atenas, em que um grupo de voluntários portugueses tem vindo a desenvolver diversas atividades”, refere a nota hoje divulgada.

Na Grécia, o chefe de Estado estará acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e terá encontros com o Presidente da República Helénica, Prokopios Pavlopoulos, com o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, e com o presidente do parlamento helénico, Nikos Voutsis, na terça-feira.

Segundo a presidência da República, durante esta visita de Estado estarão em cima da mesa “temas relevantes para ambos os países nos contextos europeu e multilateral”.

O último ponto do programa, na quarta-feira, será precisamente um debate aberto sobre “As raízes e o futuro da Europa”, com a participação de Marcelo Rebelo de Sousa e Prokopios Pavlopoulos.

No dia da sua chegada, segunda-feira, o Presidente da República terá um encontro com a comunidade portuguesa na Grécia, que, de acordo com os registos oficiais, é atualmente composta por cerca de 600 pessoas.