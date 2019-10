Entretanto, “no meio disso tudo, irei encontrar um dia ou uma tarde para completar os exames que fiz”, apontou.

Nas próximas semanas, Marcelo Rebelo de Sousa será, então, submetido a um cateterismo num hospital público, intervenção que vai realizar em regime de ambulatório e por conselho dos seus médicos.

“Havendo a possibilidade de fazer um exame para completar os que foram feitos – e no caso muito especifico garantir que a calcificação no vaso sanguíneo não tem problemas nem no presente nem no futuro – eu farei esse exame quando tiver uma ocasião”, referiu hoje o chefe de Estado.

Num excerto divulgado na quinta-feira à noite de uma entrevista dada ao programa de entretenimento “Alta Definição” da SIC, Marcelo Rebelo de Sousa condicionou a sua recandidatura a Belém ao seu estado de saúde, nomeadamente por estar preocupado com a sua condição cardíaca.

O chefe de Estado disse também que, se decidir recandidatar-se, tenciona manter o “estilo de Presidência”, que é “de proximidade”, e, por isso, terá de estar em boas condições de saúde.

Nesse excerto do programa que será exibido no sábado, o Presidente da República admitiu ainda que, em termos de percentagem, está hoje mais próximo da recandidatura do que do inverso.

Questionado hoje sobre o porquê de ter utilizado este meio para anunciar tais exames, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu “porque calhou”.

“Estive calado durante o período da campanha eleitoral e a primeira entrevista que estava marcada e que foi gravada foi aquela em que me perguntaram pela saúde e respondi”, indicou.

Já quanto a um possível anúncio de uma recandidatura a Presidente da República, disse que isso só deveria acontecer “mais próximo das eleições”, que estão previstas para janeiro de 2021.

(Notícia atualizada às 12:50)