"Um exemplo a seguir pelos crentes e um orgulho para todos os portugueses. É nesse sentido que o Presidente da República se congratula com a próxima canonização do Beato Frei Bartolomeu dos Mártires", lê-se numa nota publicada na página da Presidência da República na internet.

A decisão do papa Francisco, hoje anunciada, "sublinha também a relevância para a Igreja Católica deste Arcebispo de Braga que contribuiu, no Concílio de Trento, para a evolução da própria Igreja", segundo a mesma nota, na qual se lê que o Presidente da República conta estar presente na cerimónia da canonização que se realiza em Braga no dia 10 de novembro.

O Vaticano anunciou hoje que o papa Francisco decidiu canonizar o frade e beato português Bartolomeu dos Mártires.